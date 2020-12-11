ЕС расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море

ЕС будет координировать действия по вопросам Турции и Восточного Средиземноморья с США, говорится в заявлении. Также лидеры поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить в марте 2021 г. другие варианты расширения санкций против Турции. В ЕС заявили, что действия Анкары носят односторонний и провокативный характер.