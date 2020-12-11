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ЕС расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море

Ведомости

Евросовет согласовал расширение санкций против Турции, введенных из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, говорится в заключении по итогам саммита, которое опубликовал представитель президента Евросовета Баренд Лейтс.

В заявлении сказано, что ЕС остается приверженным защите интересов стран-членов союза и поддержанию региональной стабильности. Кто войдет в расширенный список санкций, не уточняется.

ЕС будет координировать действия по вопросам Турции и Восточного Средиземноморья с США, говорится в заявлении. Также лидеры поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить в марте 2021 г. другие варианты расширения санкций против Турции. В ЕС заявили, что действия Анкары носят односторонний и провокативный характер.

Конфликт возник из-за разведки Турцией месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон. Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета. Турция заявила об отсутствии права у Евросоюза требовать прекращения геологоразведки в указанном регионе.

Ранее по теме: Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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