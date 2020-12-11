ЕС расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море
Евросовет согласовал расширение санкций против Турции, введенных из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, говорится в заключении по итогам саммита, которое опубликовал представитель президента Евросовета Баренд Лейтс.
В заявлении сказано, что ЕС остается приверженным защите интересов стран-членов союза и поддержанию региональной стабильности. Кто войдет в расширенный список санкций, не уточняется.
ЕС будет координировать действия по вопросам Турции и Восточного Средиземноморья с США, говорится в заявлении. Также лидеры поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить в марте 2021 г. другие варианты расширения санкций против Турции. В ЕС заявили, что действия Анкары носят односторонний и провокативный характер.
Конфликт возник из-за разведки Турцией месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон. Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета. Турция заявила об отсутствии права у Евросоюза требовать прекращения геологоразведки в указанном регионе.