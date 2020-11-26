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Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции

Ведомости

Европарламент принял резолюцию, призывающую страны-члены Евросоюза ввести жесткие санкции в отношении Турции. За резолюцию выступил 631 депутат, против — три, передает ТАСС.

«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции», — приводит агентство выдержку из документа.

В нем объясняется, что резолюция принята в связи с действиями Турции в Средиземном море, а именно решение «открыть» бывший курортный район Фамагусты Варошу в оккупированной части Кипра. Это, по мнению ЕП, подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы. Депутаты призывают Турцию передать Варошу ее законным жителям под временное управление ООН, следует из документа.

В резолюции также говорится, что отношения между Евросоюзом и Турцией достигли «исторического минимума» из-за ее действий в Ливии, Сирии, а также прямой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Турция заявила об отсутствии права у Евросоюза требовать прекращения геологоразведки в указанном регионе.

Ранее по теме: Турция ответила на угрозу санкций ЕС из-за геологоразведки в Средиземноморье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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