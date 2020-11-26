Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции

В нем объясняется, что резолюция принята в связи с действиями Турции в Средиземном море, а именно решение «открыть» бывший курортный район Фамагусты Варошу в оккупированной части Кипра. Это, по мнению ЕП, подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы. Депутаты призывают Турцию передать Варошу ее законным жителям под временное управление ООН, следует из документа.