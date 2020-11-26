Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции
Европарламент принял резолюцию, призывающую страны-члены Евросоюза ввести жесткие санкции в отношении Турции. За резолюцию выступил 631 депутат, против — три, передает ТАСС.
«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции», — приводит агентство выдержку из документа.
В нем объясняется, что резолюция принята в связи с действиями Турции в Средиземном море, а именно решение «открыть» бывший курортный район Фамагусты Варошу в оккупированной части Кипра. Это, по мнению ЕП, подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы. Депутаты призывают Турцию передать Варошу ее законным жителям под временное управление ООН, следует из документа.
В резолюции также говорится, что отношения между Евросоюзом и Турцией достигли «исторического минимума» из-за ее действий в Ливии, Сирии, а также прямой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Турция заявила об отсутствии права у Евросоюза требовать прекращения геологоразведки в указанном регионе.