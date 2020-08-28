Турция ответила на угрозу санкций ЕС из-за геологоразведки в Средиземноморье
Турция заявила об отсутствии права у Евросоюза требовать прекращения геологоразведки в Средиземном море, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя турецкого МИДа Хами Аксоя.
«ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность нашей страны на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы ее прекратили», – заявили в МИДе. В дипведомстве также призвали ЕС не поддерживать требования Греции, которые, по мнению турецкой стороны, противоречат нормам международного права.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.
«Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ», – сказал Боррель.
По его словам, ЕС подготовит ограничительные меры к 24 сентября в случае, если не будет прогресса по этому вопросу. Санкции планируется обсудить на саммите ЕС.