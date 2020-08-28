Турция ответила на угрозу санкций ЕС из-за геологоразведки в Средиземноморье

«ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность нашей страны на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы ее прекратили», – заявили в МИДе. В дипведомстве также призвали ЕС не поддерживать требования Греции, которые, по мнению турецкой стороны, противоречат нормам международного права.