Суд в Подмосковье арестовал водителя врезавшегося в колонну автобусов Минобороны грузовика
Красногорский суд Московской области арестовал на два месяца водителя самосвала, который столкнулся с колонной автобусов Минобороны, в результате чего погибли четыре человека, заявили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.
«Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу водителя самосвала Ивана Гаврикова по делу, возбужденному по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")», — рассказали агентству. Гавриков арестован на два месяца.
Ему предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации транспортных средств
Авария произошла накануне днем на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово. По данным властей, в результате ДТП четыре человека погибли, более 40 пострадали, им оказывается медицинская помощь.