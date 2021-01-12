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Суд в Подмосковье арестовал водителя врезавшегося в колонну автобусов Минобороны грузовика

Ведомости

Красногорский суд Московской области арестовал на два месяца водителя самосвала, который столкнулся с колонной автобусов Минобороны, в результате чего погибли четыре человека, заявили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу водителя самосвала Ивана Гаврикова по делу, возбужденному по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")», — рассказали агентству. Гавриков арестован на два месяца.

Ему предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации транспортных средств

Авария произошла накануне днем на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово. По данным властей, в результате ДТП четыре человека погибли, более 40 пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Ранее по теме: СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусами Минобороны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных