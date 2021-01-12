Суд в Подмосковье арестовал водителя врезавшегося в колонну автобусов Минобороны грузовика

Авария произошла накануне днем на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово. По данным властей, в результате ДТП четыре человека погибли, более 40 пострадали, им оказывается медицинская помощь.