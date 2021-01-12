Водитель грузовика частично признал вину после ДТП с автобусами Минобороны
Водитель грузового автомобиля, столкнувшегося с колонной автобусов Минобороны в Подмосковье, частично признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на родственников обвиняемого.
«Он частично признает вину», — цитирует агентство собеседника.
Ранее суд в Красногорске избрал водителю самосвала Scania Ивану Гаврикову меру пресечения в виде ареста на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство обвинения по делу, возбужденному по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Авария произошла накануне днем на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово. По данным властей, в результате ДТП четыре человека погибли, более 40 пострадали, им оказывается медицинская помощь.