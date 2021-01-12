Глава СКР призвал подчиненных улучшить работу с комментариями в соцсетях
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал руководителей следственных органов повысить качество работы с комментариями граждан в социальных сетях, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Председатель СК России указал руководителям следственных органов на необходимость повышения качественной работы с комментариями в социальных сетях, разъяснительной работы, порекомендовав чаще практиковать личные приемы», – сказала Петренко.
В ходе оперативного совещания Бастрыкин отметил, что комментарии людей не должны оставаться без внимания следственных органов, а на заданные вопросы должны быть даны своевременные разъяснения.