В Госдуме предложили повысить предельный возраст студентов-бюджетников

По словам одного из авторов проекта, зампреда думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева, внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется в ближайшее время. По его словам, основным аргументом в пользу повышения возраста молодежи стала возможность использовать меры господдержки, в том числе получать стипендии для молодых ученых или гранты по результатам конкурса молодежных проектов.