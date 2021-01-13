В Госдуме предложили повысить предельный возраст студентов-бюджетников
Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается повысить с 30 до 35 лет предельный возраст студента, который может учиться в вузе за счет бюджета, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ.
По словам одного из авторов проекта, зампреда думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева, внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется в ближайшее время. По его словам, основным аргументом в пользу повышения возраста молодежи стала возможность использовать меры господдержки, в том числе получать стипендии для молодых ученых или гранты по результатам конкурса молодежных проектов.
23 декабря Госдума приняла закон, который определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика». Теперь к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет. До принятия закона молодежью считали россиян от 14 до 30 лет.