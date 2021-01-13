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В Госдуме предложили повысить предельный возраст студентов-бюджетников

Ведомости

Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается повысить с 30 до 35 лет предельный возраст студента, который может учиться в вузе за счет бюджета, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ. 

По словам одного из авторов проекта, зампреда думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева, внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется в ближайшее время. По его словам, основным аргументом в пользу повышения возраста молодежи стала возможность использовать меры господдержки, в том числе получать стипендии для молодых ученых или гранты по результатам конкурса молодежных проектов. 

23 декабря Госдума приняла закон, который определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика». Теперь к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет. До принятия закона молодежью считали россиян от 14 до 30 лет.

Ранее по теме: Путин подписал закон о повышении возраста молодежи до 35 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных