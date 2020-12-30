Путин подписал закон о повышении возраста молодежи до 35 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, который в том числе повышает возраст молодежи в стране до 35 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, теперь к молодежи будут относиться граждане от 14 до 35 лет включительно. В пояснительной записке к закону сообщается, что он позволит большему числу людей воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи.
Также документ определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Кроме того, закон определяет цели, принципы и основные направления молодежной политики на федеральном уровне. Он разработан во исполнение поправок в Конституцию России.
Сейчас к молодежи относят граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
В октябре аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, проанализировав опросные данные Росстата, выяснила, что наиболее от кризиса, вызванного пандемией, пострадали молодые семьи. Почти две трети (64%) молодых семей, где возраст супругов составил от 18 до 25 лет, заявили о нехватке денег на другие товары, помимо еды и одежды.