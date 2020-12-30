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Путин подписал закон о повышении возраста молодежи до 35 лет

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, который в том числе повышает возраст молодежи в стране до 35 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь к молодежи будут относиться граждане от 14 до 35 лет включительно. В пояснительной записке к закону сообщается, что он позволит большему числу людей воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи.

Также документ определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Кроме того, закон определяет цели, принципы и основные направления молодежной политики на федеральном уровне. Он разработан во исполнение поправок в Конституцию России.

Сейчас к молодежи относят граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

В октябре аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, проанализировав опросные данные Росстата, выяснила, что наиболее от кризиса, вызванного пандемией, пострадали молодые семьи. Почти две трети (64%) молодых семей, где возраст супругов составил от 18 до 25 лет, заявили о нехватке денег на другие товары, помимо еды и одежды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных