Путин подписал закон о повышении возраста молодежи до 35 лет

В октябре аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, проанализировав опросные данные Росстата, выяснила, что наиболее от кризиса, вызванного пандемией, пострадали молодые семьи. Почти две трети (64%) молодых семей, где возраст супругов составил от 18 до 25 лет, заявили о нехватке денег на другие товары, помимо еды и одежды.