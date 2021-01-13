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Роспотребнадзор оценил риски распространения в РФ «британского» штамма коронавируса

Ведомости

Дальнейшего заражения населения России «британским» штаммом коронавируса от первого человека в стране, у которого он был выявлен, не произошло, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«На сегодня в РФ случай выявления британского штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — сказал он ТАСС.

Горелов добавил, что мутация коронавируса, об обнаружении которой правительство Великобритании сообщило в середине декабря, более заразна, чем «китайская», из-за которой изначально произошла пандемия. Ученый пояснил, что пациент с новым видом инфекции может заразить в среднем от 1,3-1,5 человек, тогда как «классический» — 0,9-1.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в конце декабря 2020 г. первого в России случая заражения британским штаммом коронавируса. По ее словам, таковой был выявлен у человека, прибывшего из Великобритании. У него не наблюдалось симптомов заболевания, он чувствовал себя нормально, сказала глава ведомства.

О выявлении нового, потенциально более заразного штамма коронавируса, Великобритания сообщила 14 декабря. Позднее мутацию нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. В связи с этим более 20 стран мира приостановили авиасообщение с Великобританией. В России такая мера вчера, 12 января, была продлена до 1 февраля 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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