Роспотребнадзор оценил риски распространения в РФ «британского» штамма коронавируса
Дальнейшего заражения населения России «британским» штаммом коронавируса от первого человека в стране, у которого он был выявлен, не произошло, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«На сегодня в РФ случай выявления британского штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — сказал он ТАСС.
Горелов добавил, что мутация коронавируса, об обнаружении которой правительство Великобритании сообщило в середине декабря, более заразна, чем «китайская», из-за которой изначально произошла пандемия. Ученый пояснил, что пациент с новым видом инфекции может заразить в среднем от 1,3-1,5 человек, тогда как «классический» — 0,9-1.
10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в конце декабря 2020 г. первого в России случая заражения британским штаммом коронавируса. По ее словам, таковой был выявлен у человека, прибывшего из Великобритании. У него не наблюдалось симптомов заболевания, он чувствовал себя нормально, сказала глава ведомства.
О выявлении нового, потенциально более заразного штамма коронавируса, Великобритания сообщила 14 декабря. Позднее мутацию нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. В связи с этим более 20 стран мира приостановили авиасообщение с Великобританией. В России такая мера вчера, 12 января, была продлена до 1 февраля 2020 г.