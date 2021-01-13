Роспотребнадзор оценил риски распространения в РФ «британского» штамма коронавируса

Горелов добавил, что мутация коронавируса, об обнаружении которой правительство Великобритании сообщило в середине декабря, более заразна, чем «китайская», из-за которой изначально произошла пандемия. Ученый пояснил, что пациент с новым видом инфекции может заразить в среднем от 1,3-1,5 человек, тогда как «классический» — 0,9-1.