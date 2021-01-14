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Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса

Ведомости

Точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщила пресс-служба Кремля.

«С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100 процентов предугадать, предусмотреть не можем», — сказал Путин.

В связи с этим он призвал Бречалова «очень грамотно, тонко» управлять коечным фондом и своевременно принимать решения, «чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».

14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.

По данным оперативного штаба на 14 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 24 763 человек, скончались 570 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, почти 64 тыс. — скончались от вируса.

Ранее по теме: Роспотребнадзор оценил риски распространения в РФ «британского» штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных