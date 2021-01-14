Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса
Точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщила пресс-служба Кремля.
«С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100 процентов предугадать, предусмотреть не можем», — сказал Путин.
В связи с этим он призвал Бречалова «очень грамотно, тонко» управлять коечным фондом и своевременно принимать решения, «чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».
14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.
По данным оперативного штаба на 14 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 24 763 человек, скончались 570 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, почти 64 тыс. — скончались от вируса.