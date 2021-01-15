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Умер Борис Грачевский

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В возрасте 71 года умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, сообщил ТАСС со ссылкой на жену режиссера Екатерину Белоцерковскую. 

28 декабря Грачевский сообщил о своей госпитализации, ранее он лечился на дому от коронавируса. 9 января Грачевского ввели в медикаментозную кому, на следующий день его состояние стабилизировалось, рассказывала его жена. В разговоре с РБК В разговоре с РБК председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин уточнил, что причиной смерти стал коронавирус. 

Борис Грачевский родился в Москве 18 марта 1949 г. В 1968 г. Грачевский окончил Калининградский механический техникум, затем —  ВГИК по специальности «организация кинопроизводства». В 1974 г. вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», в 1974-1984 гг. был его директором, с 1984 г. стал художественным руководителем киножурнала. Стал режиссером фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных