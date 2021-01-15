Умер Борис Грачевский
В возрасте 71 года умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, сообщил ТАСС со ссылкой на жену режиссера Екатерину Белоцерковскую.
28 декабря Грачевский сообщил о своей госпитализации, ранее он лечился на дому от коронавируса. 9 января Грачевского ввели в медикаментозную кому, на следующий день его состояние стабилизировалось, рассказывала его жена. В разговоре с РБК В разговоре с РБК председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин уточнил, что причиной смерти стал коронавирус.
Борис Грачевский родился в Москве 18 марта 1949 г. В 1968 г. Грачевский окончил Калининградский механический техникум, затем — ВГИК по специальности «организация кинопроизводства». В 1974 г. вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», в 1974-1984 гг. был его директором, с 1984 г. стал художественным руководителем киножурнала. Стал режиссером фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».