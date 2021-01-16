В России разработали тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса
В России завершаются испытания разработанной тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления “британского штамма” коронавируса», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что тест способен выделять мутировавший вариант вируса за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Благодаря используемой технологии изотермической амплификации получение результата теста становится возможным через 90 минут после взятия мазка.
«Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», — добавили в Роспотребнадзоре.
4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, в настоящее время пациент выздоровел.
23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. Президент России Владимир Путин заявил, что точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно.