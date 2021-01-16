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В России разработали тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса

Ведомости

В России завершаются испытания разработанной тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления “британского штамма” коронавируса», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тест способен выделять мутировавший вариант вируса за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Благодаря используемой технологии изотермической амплификации получение результата теста становится возможным через 90 минут после взятия мазка.

«Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», — добавили в Роспотребнадзоре.

4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, в настоящее время пациент выздоровел.

23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. Президент России Владимир Путин заявил, что точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных