В России за сутки выявили 24 092 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 24 092 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 544 623. Умерли за день 590 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 65 085.
Вчера, 15 января, оперштаб сообщил о 24 715 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 4674 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5639 пациентов, скончались 79 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3253), Подмосковье (+1406), Нижегородская (+485) и Свердловская (+397) области.
За сутки в России полностью выздоровели 27 311 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 936 991 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 93,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 23,5 млн случаев, Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.