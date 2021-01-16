Лукашенко объяснил закрытыми границами длительные протесты в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что длительность протестов в республике обусловлена закрытыми границами, из-за чего «выдавленные» из России белорусы остались в республике и «не хотят работать». Об этом он рассказал в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент которого она опубликовала в Telegram.
В самих протестах «нет ничего чрезвычайного», считает Лукашенко, добавив, что после каждых президентских выборов в Белоруссии на улицу выходят не согласные с их итогами.
«Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят», — заявил Лукашенко.
Белорусский президент также обвинил протестующих в завышении данных о численности демонстраций. По его словам, на улицу выходили в последнее время 10 000 — 12 000 человек, которые затем в соцсетях рассказывали о численности акций в 200 000 человек.
После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в республике начались акции протеста. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей.