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Лукашенко объяснил закрытыми границами длительные протесты в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что длительность протестов в республике обусловлена закрытыми границами, из-за чего «выдавленные» из России белорусы остались в республике и «не хотят работать». Об этом он рассказал в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент которого она опубликовала в Telegram.

В самих протестах «нет ничего чрезвычайного», считает Лукашенко, добавив, что после каждых президентских выборов в Белоруссии на улицу выходят не согласные с их итогами.

«Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент также обвинил протестующих в завышении данных о численности демонстраций. По его словам, на улицу выходили в последнее время 10 000 — 12 000 человек, которые затем в соцсетях рассказывали о численности акций в 200 000 человек.

После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в республике начались акции протеста. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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