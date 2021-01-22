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Сбербанк назвал популярные регионы России для туризма в пандемию

Ведомости

Владимирская и Калининградская области стали самыми популярными у россиян регионами для туризма в период пандемии, говорится в исследовании «Сбериндекса».

Аналитики составили топ-10 регионов по числу туристов летом 2020 г. и зимой. Владимирская область заняла первое место в обоих рейтингах: летом число туристов выросло на 64% в годовом выражении, зимой — на 48%. Калининградская область заняла второе место в летнем топе — число туристов выросло на 59%, в зимнем рейтинге регион занял четвертое место — турпоток увеличился на 20%. 

Также летом были популярны туры в Карелию, Тверскую и Астраханскую области. Зимой туристы чаще выбирали Камчатку, Краснодарский край и Дагестан. Также в оба рейтинга вошли Карачаево-Черкессия, Ярославская и Тульская области. 

По данным экспертов, 53% россиян, которые летом 2019 г. отдыхали за границей, в 2020 г. выбрали поездки по России. Зимой показатель составил 28%. 

Аналитики отметили, что в августе и сентябре 2020 г. российские туристы тратили больше всего денег на поездки — на 9,5% и 10,9% больше трендовых значений соответственно. Самыми провальными месяцами стали апрель и май, когда показатель упал на 52% и 47,5% соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных