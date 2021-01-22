Сбербанк назвал популярные регионы России для туризма в пандемию
Владимирская и Калининградская области стали самыми популярными у россиян регионами для туризма в период пандемии, говорится в исследовании «Сбериндекса».
Аналитики составили топ-10 регионов по числу туристов летом 2020 г. и зимой. Владимирская область заняла первое место в обоих рейтингах: летом число туристов выросло на 64% в годовом выражении, зимой — на 48%. Калининградская область заняла второе место в летнем топе — число туристов выросло на 59%, в зимнем рейтинге регион занял четвертое место — турпоток увеличился на 20%.
Также летом были популярны туры в Карелию, Тверскую и Астраханскую области. Зимой туристы чаще выбирали Камчатку, Краснодарский край и Дагестан. Также в оба рейтинга вошли Карачаево-Черкессия, Ярославская и Тульская области.
По данным экспертов, 53% россиян, которые летом 2019 г. отдыхали за границей, в 2020 г. выбрали поездки по России. Зимой показатель составил 28%.
Аналитики отметили, что в августе и сентябре 2020 г. российские туристы тратили больше всего денег на поездки — на 9,5% и 10,9% больше трендовых значений соответственно. Самыми провальными месяцами стали апрель и май, когда показатель упал на 52% и 47,5% соответственно.