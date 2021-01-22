Сбербанк назвал популярные регионы России для туризма в пандемию

Аналитики отметили, что в августе и сентябре 2020 г. российские туристы тратили больше всего денег на поездки — на 9,5% и 10,9% больше трендовых значений соответственно. Самыми провальными месяцами стали апрель и май, когда показатель упал на 52% и 47,5% соответственно.