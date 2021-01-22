На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа
На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По его словам, эвакуированы 100 человек.
«Торговый павильон, был хлопок, предварительно, газовый баллон. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие», — цитирует агентство собеседника.
В МЧС по Краснодарскому краю агентству подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что в здании напротив жилого дома по улице Владислава Посадского произошло возгорание на общей площади 150 кв. м.
«На месте находится служба пожаротушения. Организован штаб пожаротушения», — уточнили в ведомстве.