Данные о номерах 500 млн пользователей Facebook оказались в руках хакеров

«Очень тревожно видеть, что база данных такого размера продается в сообществах киберпреступников, это серьезно вредит нашей конфиденциальности. Безусловно, будет использоваться для фишинга через СМС и других мошеннических действий», — сказал Алон Гал, соучредитель и технический директор компании Hudson Rock, которая специализируется на кибербезопасности.