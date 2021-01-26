Данные о номерах 500 млн пользователей Facebook оказались в руках хакеров
На форуме киберпреступников продаются личные телефонные номера 500 млн пользователей социальной сети Facebook, сообщает портал Vice.
По данным самой социальной сети, злоумышленники смогли получить доступ к данным из-за уязвимости, которую компания исправила в августе 2019 г.
«Очень тревожно видеть, что база данных такого размера продается в сообществах киберпреступников, это серьезно вредит нашей конфиденциальности. Безусловно, будет использоваться для фишинга через СМС и других мошеннических действий», — сказал Алон Гал, соучредитель и технический директор компании Hudson Rock, которая специализируется на кибербезопасности.
Телефонные номера пользователей Facebook продаются с помощью бота в мессенджере Telegram. Он позволяет получить номер телефона пользователя по его идентификатору в Facebook и наоборот. Бот предоставляет информацию о зарегистрированных в социальной сети людях из США, Великобритании, Австралии и 15 других стран.