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Данные о номерах 500 млн пользователей Facebook оказались в руках хакеров

Ведомости

На форуме киберпреступников продаются личные телефонные номера 500 млн пользователей социальной сети Facebook, сообщает портал Vice.

По данным самой социальной сети, злоумышленники смогли получить доступ к данным из-за уязвимости, которую компания исправила в августе 2019 г.

«Очень тревожно видеть, что база данных такого размера продается в сообществах киберпреступников, это серьезно вредит нашей конфиденциальности. Безусловно, будет использоваться для фишинга через СМС и других мошеннических действий», — сказал Алон Гал, соучредитель и технический директор компании Hudson Rock, которая специализируется на кибербезопасности.

Телефонные номера пользователей Facebook продаются с помощью бота в мессенджере Telegram. Он позволяет получить номер телефона пользователя по его идентификатору в Facebook и наоборот. Бот предоставляет информацию о зарегистрированных в социальной сети людях из США, Великобритании, Австралии и 15 других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных