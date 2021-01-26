Адвокат сообщил об ухудшении состояния получившей удар от силовика женщины

Женщину впоследствии госпитализировали. Сообщалось, что она получила травму после падения на землю и находилась в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там она приняла извинения от полицейского, который пришел к ней с цветами. В воскресенье ее выписали. Однако позднее она сообщила в интервью телеканалу «Дождь», что намерена добиваться возбуждения уголовного дела.