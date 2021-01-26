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Адвокат сообщил об ухудшении состояния получившей удар от силовика женщины

Ведомости

Состояние 54-летней Маргариты Юдиной, которую ударил силовик на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, ухудшилось, сообщил ее адвокат Евгений Смирнов. 

В эфире телеканала «Дождь» адвокат заявил, что он везет Юдину в больницу в Санкт-Петербурге, поскольку она живет в Луге Ленинградской области. 

23 января издание «Фонтанка» опубликовало видео, на котором три сотрудника правоохранительных органов ведут мужчину в маске. В этот момент к ним подходит женщина, один из силовиков бьет ее ногой. От удара женщина упала на асфальт. 

Женщину впоследствии госпитализировали. Сообщалось, что она получила травму после падения на землю и находилась в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там она приняла извинения от полицейского, который пришел к ней с цветами. В воскресенье ее выписали. Однако позднее она сообщила в интервью телеканалу «Дождь», что намерена добиваться возбуждения уголовного дела. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных