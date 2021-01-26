Адвокат сообщил об ухудшении состояния получившей удар от силовика женщины
Состояние 54-летней Маргариты Юдиной, которую ударил силовик на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, ухудшилось, сообщил ее адвокат Евгений Смирнов.
В эфире телеканала «Дождь» адвокат заявил, что он везет Юдину в больницу в Санкт-Петербурге, поскольку она живет в Луге Ленинградской области.
23 января издание «Фонтанка» опубликовало видео, на котором три сотрудника правоохранительных органов ведут мужчину в маске. В этот момент к ним подходит женщина, один из силовиков бьет ее ногой. От удара женщина упала на асфальт.
Женщину впоследствии госпитализировали. Сообщалось, что она получила травму после падения на землю и находилась в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там она приняла извинения от полицейского, который пришел к ней с цветами. В воскресенье ее выписали. Однако позднее она сообщила в интервью телеканалу «Дождь», что намерена добиваться возбуждения уголовного дела.