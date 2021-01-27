Минпросвещения планирует собрания с родителями для борьбы с участием детей в митингах

«Это комплексная работа. Нет одного решения. Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания — впервые, такого никогда не было», — сказал Кравцов в ходе правительственного часа в Совете Федерации, отвечая на вопрос о том, что делает министерство, чтобы избежать вовлечения школьников участвовать в митингах.