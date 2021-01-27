Минпросвещения планирует собрания с родителями для борьбы с участием детей в митингах
Минпросещения запланировало ежемесячные родительские собрания для избежания вовлечения детей в несанкционированные акции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
«Это комплексная работа. Нет одного решения. Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания — впервые, такого никогда не было», — сказал Кравцов в ходе правительственного часа в Совете Федерации, отвечая на вопрос о том, что делает министерство, чтобы избежать вовлечения школьников участвовать в митингах.
Кравцов также считает, что усиление воспитательной работы в школах и введение ставок советника директора школ по воспитательной работе также должно оказать положительное влияние на взаимоотношения внутри школ.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Reuters писал о 40 тыс. участниках.