Спецслужбы Турции задержали пятерых вступивших в ИГ россиян

Российские граждане были третьими по численности в рядах ИГ на пике успехов группировки в Сирии и Ираке в 2015 г. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что в рядах террористической организации находятся около 2 500 россиян, а МВД чуть позднее оценивало эту цифру в более чем 3 500 российских граждан. В 2017 г. американская консалтинговая компания Soufan Group сообщала, что Россия стала лидером по числу иностранных граждан, примкнувших к ИГ в Сирии и Ираке — 3417.