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Спецслужбы Турции задержали пятерых вступивших в ИГ россиян

Ведомости

Силы безопасности Турции задержали 12 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), из которых пятеро оказались россиянами, сообщило Минобороны страны. Боевики пытались прорваться в Турцию из Сирии, передает агентство Anadolu.

Членов террористической группировки задержали 31 декабря 2020 г. в районе города Рейханлы пограничной провинции Хатай (находится напротив сирийской провинции Идлиб, неподконтрольной Дамаску). Турецким спецслужбами было установлено, что среди задержанных оказались пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Киргизии. Все они являются террористами ИГ.

В Минобороны Турции добавили, что двое из захваченных террористов относятся к особо опасным преступникам, объявленным в стране в розыск. Их гражданство не называется.

Российские граждане были третьими по численности в рядах ИГ на пике успехов группировки в Сирии и Ираке в 2015 г. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что в рядах террористической организации находятся около 2 500 россиян, а МВД чуть позднее оценивало эту цифру в более чем 3 500 российских граждан. В 2017 г. американская консалтинговая компания Soufan Group сообщала, что Россия стала лидером по числу иностранных граждан, примкнувших к ИГ в Сирии и Ираке — 3417.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных