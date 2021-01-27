Спецслужбы Турции задержали пятерых вступивших в ИГ россиян
Силы безопасности Турции задержали 12 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), из которых пятеро оказались россиянами, сообщило Минобороны страны. Боевики пытались прорваться в Турцию из Сирии, передает агентство Anadolu.
Членов террористической группировки задержали 31 декабря 2020 г. в районе города Рейханлы пограничной провинции Хатай (находится напротив сирийской провинции Идлиб, неподконтрольной Дамаску). Турецким спецслужбами было установлено, что среди задержанных оказались пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Киргизии. Все они являются террористами ИГ.
В Минобороны Турции добавили, что двое из захваченных террористов относятся к особо опасным преступникам, объявленным в стране в розыск. Их гражданство не называется.
Российские граждане были третьими по численности в рядах ИГ на пике успехов группировки в Сирии и Ираке в 2015 г. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что в рядах террористической организации находятся около 2 500 россиян, а МВД чуть позднее оценивало эту цифру в более чем 3 500 российских граждан. В 2017 г. американская консалтинговая компания Soufan Group сообщала, что Россия стала лидером по числу иностранных граждан, примкнувших к ИГ в Сирии и Ираке — 3417.