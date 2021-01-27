В ФБК сообщили об обыске в квартире Навального

Жданов позже написал у себя в Twitter, что полиция пришла с обысками в съемную квартиру Юлии Навальной на Автозаводской, а также в студию Youtube-канала «Навальный Live», где в данный момент находится Любовь Соболь и в офис ФБК. Кроме того, Жданов подтвердил, что обыски проходят в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.