В ФБК сообщили об обыске в квартире Навального
В квартиру основателя ФБК (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального пришли силовики с обыском. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.
«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем», — написал он в Twitter.
По информации Telegram-канала Baza, следователи ГСУ МВД по Москве возбудили дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В связи с этим сотрудники правоохранительных органов планируют провести обыски у всех представителей ФБК, в том числе и у юриста организации Любови Соболь.
Жданов позже написал у себя в Twitter, что полиция пришла с обысками в съемную квартиру Юлии Навальной на Автозаводской, а также в студию Youtube-канала «Навальный Live», где в данный момент находится Любовь Соболь и в офис ФБК. Кроме того, Жданов подтвердил, что обыски проходят в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
Ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что на несогласованной акции в поддержку Навального в Москве пришли 19 человек с коронавирусом. «По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19», — сообщали в департаменте. Приложение «Социальный мониторинг» осуществляет контроль за соблюдением режима изоляции больными COVID-19.
Навальный был арестован 18 января в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек.