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В ФБК сообщили об обыске в квартире Навального

Ведомости

В квартиру основателя ФБК (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального пришли силовики с обыском. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов. 

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем», — написал он в Twitter. 

По информации Telegram-канала Baza, следователи ГСУ МВД по Москве возбудили дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В связи с этим сотрудники правоохранительных органов планируют провести обыски у всех представителей ФБК, в том числе и у юриста организации Любови Соболь.

Жданов позже написал у себя в Twitter, что полиция пришла с обысками в съемную квартиру Юлии Навальной на Автозаводской, а также в студию Youtube-канала «Навальный Live», где в данный момент находится Любовь Соболь и в офис ФБК. Кроме того, Жданов подтвердил, что обыски проходят в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что на несогласованной акции в поддержку Навального в Москве пришли 19 человек с коронавирусом. «По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19», — сообщали в департаменте. Приложение «Социальный мониторинг» осуществляет контроль за соблюдением режима изоляции больными COVID-19.

Навальный был арестован 18 января в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек.

Ранее по теме: Песков сравнил некоторых участников протестов с террористами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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