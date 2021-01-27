Российские школы смогут самостоятельно вводить шестидневное обучение
Каждая российская школа будет самостоятельно принимать решение о введении шестидневного обучения для учеников в зависимости от их уровня знаний, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ».
«Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний», — цитирует ТАСС Кравцова.
Он пояснил, что министерство направило соответствующие рекомендации в регионы. Из них следует, что решение о шестидневной или пятидневной учебной неделе также будет зависеть от того, насколько долго школа была на карантине, продлевала каникулы или вводила домашнее обучение.
Министр также уточнил, что ЕГЭ в 2021 г. пройдет с учетом ранее установленных требований.
Более 97% российских школьников (свыше 16,3 млн) с 18 января вернулись к очному обучению, заявил ранее первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.