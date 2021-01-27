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Российские школы смогут самостоятельно вводить шестидневное обучение

Ведомости

Каждая российская школа будет самостоятельно принимать решение о введении шестидневного обучения для учеников в зависимости от их уровня знаний, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний», — цитирует ТАСС Кравцова.

Он пояснил, что министерство направило соответствующие рекомендации в регионы. Из них следует, что решение о шестидневной или пятидневной учебной неделе также будет зависеть от того, насколько долго школа была на карантине, продлевала каникулы или вводила домашнее обучение.

Министр также уточнил, что ЕГЭ в 2021 г. пройдет с учетом ранее установленных требований.

Более 97% российских школьников (свыше 16,3 млн) с 18 января вернулись к очному обучению, заявил ранее первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Ранее по теме: Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных