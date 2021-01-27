Суд оштрафовал проекты «Радио Свобода» и их гендиректора на 1,1 млн рублей
Мировой суд оштрафовал владельца информационных сайтов «Крым.Реалии» и «Фактограф» (внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) — компанию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на 1 млн руб. по двум административным протоколам за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Гендиректор компании Андрей Шарый также был оштрафован судом по двум протоколам о нарушении правил маркировки на общую сумму 100 тыс. руб., уточнили в ведомстве.
Поправка в российское законодательство, согласно которой СМИ могут быть причислены к иноагентам, была принята в конце 2017 г. 28 декабря 2020 г. Минюст впервые включил в реестр средств массовой информации — иностранных агентов физических лиц.
В начале января Роскомнадзор составил первые восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов за неисполнение требований закона о маркировке распространяемой ими информации. Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, что подпадает под ст. 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая вступила в силу с 1 января текущего года. По указанной статье предусмотрены штрафы для юридических лиц — 500 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб.