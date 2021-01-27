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Суд оштрафовал проекты «Радио Свобода» и их гендиректора на 1,1 млн рублей

Ведомости

Мировой суд оштрафовал владельца информационных сайтов «Крым.Реалии» и «Фактограф» (внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) — компанию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на 1 млн руб. по двум административным протоколам за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. 

Гендиректор компании Андрей Шарый также был оштрафован судом по двум протоколам о нарушении правил маркировки на общую сумму 100 тыс. руб., уточнили в ведомстве. 

Поправка в российское законодательство, согласно которой СМИ могут быть причислены к иноагентам, была принята в конце 2017 г. 28 декабря 2020 г. Минюст впервые включил в реестр средств массовой информации — иностранных агентов физических лиц.

В начале января Роскомнадзор составил первые восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов за неисполнение требований закона о маркировке распространяемой ими информации. Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, что подпадает под ст. 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая вступила в силу с 1 января текущего года. По указанной статье предусмотрены штрафы для юридических лиц — 500 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб.

Ранее по теме: Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных