Суд оштрафовал проекты «Радио Свобода» и их гендиректора на 1,1 млн рублей

В начале января Роскомнадзор составил первые восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов за неисполнение требований закона о маркировке распространяемой ими информации. Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, что подпадает под ст. 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая вступила в силу с 1 января текущего года. По указанной статье предусмотрены штрафы для юридических лиц — 500 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб.