Разработчик оценил эффективность вакцины Pfizer от новых штаммов коронавируса

4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении.