Разработчик оценил эффективность вакцины Pfizer от новых штаммов коронавируса
Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, эффективна против новых штаммов коронавируса из Великобритании и ЮАР, говорится в сообщении компаний.
Согласно результатам исследований in vitro, плазма крови людей, вакцинировавшихся данным препаратом, нейтрализовала штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР. В исследовании использовали плазму 20 добровольцев и три варианта коронавируса: с мутацией из Великобритании, из ЮАР и с обеими мутациями.
Исследование показало, что пока нет необходимости в новой вакцине от коронавируса, отмечается в сообщении.
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины на территории союза 21 декабря 2020 года. По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса.
4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении.