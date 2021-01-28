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Разработчик оценил эффективность вакцины Pfizer от новых штаммов коронавируса

Ведомости

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, эффективна против новых штаммов коронавируса из Великобритании и ЮАР, говорится в сообщении компаний. 

Согласно результатам исследований in vitro, плазма крови людей, вакцинировавшихся данным препаратом, нейтрализовала штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР. В исследовании использовали плазму 20 добровольцев и три варианта коронавируса: с мутацией из Великобритании, из ЮАР и с обеими мутациями.

Исследование показало, что пока нет необходимости в новой вакцине от коронавируса, отмечается в сообщении.

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины на территории союза 21 декабря 2020 года. По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных