В Минтруде сообщили снижении числа официально зарегистрированных безработных
Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 2,56 млн граждан, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется», — отметил Котяков в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнил, что по данным Росстата в декабре 2020 г. уровень безработицы составил 5,9%, в то время как пиковое значение этого показателя было в августе — 6,4%.
«В центрах занятости мы тоже фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных. На текущий день состоят на учете порядка 2 млн 560 тыс. граждан. Напомню, что в сентябре этот показатель превышал 3,7 млн человек», — подчеркнул министр.
17 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. На следующий день Росстат сообщил, что безработица в России в ноябре снизилась до 6,1% после того, как два месяца держалась на отметке 6,3%. В пресс-службе Минтруда объяснили снижение уровня безработицы сезонным фактором и результатами мер государственной поддержки.