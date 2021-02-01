Минздрав назвал условие направления граждан в вытрезвители
Граждане в состоянии сильного опьянения будут направляться в вытрезвители, если они находятся в беспомощном состоянии или их жизни угрожает опасность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей. Согласно документу, в регионах могут создаваться вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. С людей, попавших в эти учреждения, будет взиматься плата за услуги. Кроме того, Путин разрешил полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.
Система вытрезвителей существовала в России с советских времен, но была ликвидирована в 2012 г.