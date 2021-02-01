Минздрав назвал условие направления граждан в вытрезвители

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей. Согласно документу, в регионах могут создаваться вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. С людей, попавших в эти учреждения, будет взиматься плата за услуги. Кроме того, Путин разрешил полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.