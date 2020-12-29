Путин подписал закон о возрождении в России системы вытрезвителей

Кроме того, Путин другим документом разрешил полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Соответствующие поправки вносятся в закон «О полиции». Ранее этот закон предусматривал право полицейских отвозить утративших способность самостоятельно передвигаться нетрезвых граждан только в медицинские организации.