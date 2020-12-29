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Путин подписал закон о возрождении в России системы вытрезвителей

Ведомости

Президент России Владимир Путин разрешил регионам с 1 января 2021 г. открывать платные медицинские вытрезвители. Соответствующий закон, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в регионах могут создаваться вытрезвители на базе государственно-частного партнерства, с людей, попавших в эти учреждения будет взиматься плата за услуги. Общие правила организации деятельности платных вытрезвителей будет определять правительство.

Кроме того, Путин другим документом разрешил полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Соответствующие поправки вносятся в закон «О полиции». Ранее этот закон предусматривал право полицейских отвозить утративших способность самостоятельно передвигаться нетрезвых граждан только в медицинские организации.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о восстановлении в России системы медицинских вытрезвителей. Система вытрезвителей существовала в России с советских времен, но была ликвидирована в 2012 г.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о воccтановлении системы вытрезвителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных