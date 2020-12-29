Путин подписал закон о возрождении в России системы вытрезвителей
Президент России Владимир Путин разрешил регионам с 1 января 2021 г. открывать платные медицинские вытрезвители. Соответствующий закон, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в регионах могут создаваться вытрезвители на базе государственно-частного партнерства, с людей, попавших в эти учреждения будет взиматься плата за услуги. Общие правила организации деятельности платных вытрезвителей будет определять правительство.
Кроме того, Путин другим документом разрешил полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Соответствующие поправки вносятся в закон «О полиции». Ранее этот закон предусматривал право полицейских отвозить утративших способность самостоятельно передвигаться нетрезвых граждан только в медицинские организации.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о восстановлении в России системы медицинских вытрезвителей. Система вытрезвителей существовала в России с советских времен, но была ликвидирована в 2012 г.