Госдума приняла закон о воccтановлении системы вытрезвителей

Сеть вытрезвителей существовала в России с советских времен, но была ликвидирована в 2012 г. По мнению авторов инициативы, это негативно отразилось «на общей криминогенной ситуации». По данным МВД, с 2011 по 2018 г. число преступлений в состоянии алкогольного опьянения выросло на 34,9%. Увеличилось и количество преступлений в отношении тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения.