Госдума приняла закон о воccтановлении системы вытрезвителей
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о восстановлении в России системы медицинских вытрезвителей, сообщила пресс-служба думы. Документ вступит в силу уже с 1 января 2021 г.
Законопроект, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители, был принят в первом чтении еще в ноябре 2019 г. Вытрезвители могут быть созданы на принципах партнерства с частными организациями. Правила их деятельности утвердит правительство. В ряде субъектов уже есть вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства, объяснил соавтор инициативы, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Благодаря реализации инициативы регионы смогут помогать людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. «Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация», – объяснили в Госдуме.
Сеть вытрезвителей существовала в России с советских времен, но была ликвидирована в 2012 г. По мнению авторов инициативы, это негативно отразилось «на общей криминогенной ситуации». По данным МВД, с 2011 по 2018 г. число преступлений в состоянии алкогольного опьянения выросло на 34,9%. Увеличилось и количество преступлений в отношении тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения.