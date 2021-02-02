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Почти половина работающих россиян заявили о снижении мотивации

Ведомости

События 2020 г. снизили мотивацию 49,4% работающих россиян, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса компании «Мегаплан». В опросе приняли участие 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса. Около 30% сотрудников заявили, что прошедший год не отразился на уровне их мотивации и трудоспособности, 22% отметили, что их мотивация работать усилилась в период эпидемии. 

По результатам опроса, 49,2% работников заявили, что удаленная работа не сказалась на их работоспособности. 15,6% респондентов отметили, что удаленка сильно снизила их эффективность, для 35,3% работа из дома незначительно сказалась на их работоспособности. 

43,2% опрошенных сообщили, что их объем работы на удаленке не изменился по сравнению с работой в офисе. 24,7% опрошенных заявили об увеличении нагрузки, 32,1% — о незначительном росте числа задач.

Нервные срывы из-за работы испытывали на себе 34,4% россиян. При этом 52,1% ответили, что подобных ситуаций с ними никогда не было, а 13,6% воздержались от ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных