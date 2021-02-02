Почти половина работающих россиян заявили о снижении мотивации
События 2020 г. снизили мотивацию 49,4% работающих россиян, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса компании «Мегаплан». В опросе приняли участие 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса. Около 30% сотрудников заявили, что прошедший год не отразился на уровне их мотивации и трудоспособности, 22% отметили, что их мотивация работать усилилась в период эпидемии.
По результатам опроса, 49,2% работников заявили, что удаленная работа не сказалась на их работоспособности. 15,6% респондентов отметили, что удаленка сильно снизила их эффективность, для 35,3% работа из дома незначительно сказалась на их работоспособности.
43,2% опрошенных сообщили, что их объем работы на удаленке не изменился по сравнению с работой в офисе. 24,7% опрошенных заявили об увеличении нагрузки, 32,1% — о незначительном росте числа задач.
Нервные срывы из-за работы испытывали на себе 34,4% россиян. При этом 52,1% ответили, что подобных ситуаций с ними никогда не было, а 13,6% воздержались от ответа.