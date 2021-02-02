Почти половина работающих россиян заявили о снижении мотивации

События 2020 г. снизили мотивацию 49,4% работающих россиян, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса компании «Мегаплан». В опросе приняли участие 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса. Около 30% сотрудников заявили, что прошедший год не отразился на уровне их мотивации и трудоспособности, 22% отметили, что их мотивация работать усилилась в период эпидемии.