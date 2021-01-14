Как работодатели настраивают сотрудников на рабочий лад после новогодних праздников

Как работодатели настраивают сотрудников на рабочий лад после новогодних праздниковЧто лучше помогает побороть падение производительности труда после долгих каникул – мягкие или жесткие меры
Неприятные последствия долгих новогодних каникул – расслабленность и низкая продуктивность сотрудников, с трудом возвращающихся к прежнему рабочему ритму. А еще, как пишет в колонке для Harvard Business Review профессор психологии и маркетинга Техасского университета Арт Маркман, длинные каникулы предоставляют достаточно времени, чтобы оглянуться назад и вспомнить свои победы и неудачи.
Многие сотрудники оценивают свои успехи и сравнивают себя с теми, кто работал хуже, и с теми, кто достиг лучших результатов. Эти сравнения плохо сказываются на мотивации и погружают в уныние. Чтобы привести сотрудников в форму, работодатели принимают самые разные меры, как позитивные, например мобилизационные совещания, так и карательные, например штрафы и увольнения. «Ведомости» выясняли, какие меры оказались действенными в этом году, когда пандемия изменила рабочий режим миллионов офисных сотрудников.
Много работы, мало работы
По просьбе «Ведомостей» исследовательская компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 7710 пользователей интернета – сотрудников российских компаний, работающих с полной занятостью, и 2005 пользователей интернета – сотрудников с частичной занятостью. Нас интересовало, какие меры принимают их наниматели в борьбе с хандрой, рассеянностью и низкой продуктивностью сотрудников после долгих новогодних каникул.