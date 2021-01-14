Как работодатели настраивают сотрудников на рабочий лад после новогодних праздников

Многие сотрудники оценивают свои успехи и сравнивают себя с теми, кто работал хуже, и с теми, кто достиг лучших результатов. Эти сравнения плохо сказываются на мотивации и погружают в уныние. Чтобы привести сотрудников в форму, работодатели принимают самые разные меры, как позитивные, например мобилизационные совещания, так и карательные, например штрафы и увольнения. «Ведомости» выясняли, какие меры оказались действенными в этом году, когда пандемия изменила рабочий режим миллионов офисных сотрудников.