Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как работодатели настраивают сотрудников на рабочий лад после новогодних праздников

Что лучше помогает побороть падение производительности труда после долгих каникул – мягкие или жесткие меры
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Неприятные последствия долгих новогодних каникул – расслабленность и низкая продуктивность сотрудников, с трудом возвращающихся к прежнему рабочему ритму. А еще, как пишет в колонке для Harvard Business Review профессор психологии и маркетинга Техасского университета Арт Маркман, длинные каникулы предоставляют достаточно времени, чтобы оглянуться назад и вспомнить свои победы и неудачи.

Многие сотрудники оценивают свои успехи и сравнивают себя с теми, кто работал хуже, и с теми, кто достиг лучших результатов. Эти сравнения плохо сказываются на мотивации и погружают в уныние. Чтобы привести сотрудников в форму, работодатели принимают самые разные меры, как позитивные, например мобилизационные совещания, так и карательные, например штрафы и увольнения. «Ведомости» выясняли, какие меры оказались действенными в этом году, когда пандемия изменила рабочий режим миллионов офисных сотрудников.

Много работы, мало работы

По просьбе «Ведомостей» исследовательская компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 7710 пользователей интернета – сотрудников российских компаний, работающих с полной занятостью, и 2005 пользователей интернета – сотрудников с частичной занятостью. Нас интересовало, какие меры принимают их наниматели в борьбе с хандрой, рассеянностью и низкой продуктивностью сотрудников после долгих новогодних каникул.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных