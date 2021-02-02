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Названы самые популярные у россиян направления для отдыха зимой

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Российские курорты стали самым популярным направлением для отдыха зимой 2021 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Travelata.ru. На втором месте по популярности у россиян оказалась Турция — 31% путевок. 

По данным аналитиков, 44% туров было куплено на курорты России. Адлер стал самым популярным среди российских направлений — 56% путевок. В топ-5 по востребованности также вошли Красная Поляна, Сочи, Санкт-Петербург и Ялта. 

Средняя продолжительность поездок зимой составила 5-6 ночей — на день меньше, чем в прошлом году. Средний чек на зимний отдых в 2021 г. составил 32,5 тыс. руб. — на 1500 руб. больше в годовом выражении. 

По результатам исследования, самым дорогим российским курортом стала Красная Поляна — средний чек составил 51 тыс. руб. На втором месте Хоста — 37 тыс. руб., на третьем месте Ялта — 36,5 тыс. руб. Одним из самых недорогих направлений зимой стал Санкт-Петербург — 17 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных