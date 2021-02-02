Названы самые популярные у россиян направления для отдыха зимой
Российские курорты стали самым популярным направлением для отдыха зимой 2021 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Travelata.ru. На втором месте по популярности у россиян оказалась Турция — 31% путевок.
По данным аналитиков, 44% туров было куплено на курорты России. Адлер стал самым популярным среди российских направлений — 56% путевок. В топ-5 по востребованности также вошли Красная Поляна, Сочи, Санкт-Петербург и Ялта.
Средняя продолжительность поездок зимой составила 5-6 ночей — на день меньше, чем в прошлом году. Средний чек на зимний отдых в 2021 г. составил 32,5 тыс. руб. — на 1500 руб. больше в годовом выражении.
По результатам исследования, самым дорогим российским курортом стала Красная Поляна — средний чек составил 51 тыс. руб. На втором месте Хоста — 37 тыс. руб., на третьем месте Ялта — 36,5 тыс. руб. Одним из самых недорогих направлений зимой стал Санкт-Петербург — 17 тыс. руб.