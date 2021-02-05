Военные историки обвинили Невзорова в реабилитации нацизма

Зоя Космодемьянская является первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время ВОВ. Его она получила посмертно. Будучи красноармейцем, она выполняла приказ Иосифа Сталина сжигать все населенные пункты в тылу немецких войск, чтобы выгнать их на холод. В итоге была поймана и взята в плен. Ее пытали и затем казнили через повешение.