Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Военные историки обвинили Невзорова в реабилитации нацизма

Ведомости

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма с использованием СМИ (п. 2 ст. 354.1 УК РФ) журналиста Александра Невзорова за высказывания в отношении Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Поводом к действиям РВИО стало высказывание Невзорова в эфире программы «Невзоровские среды» на радиостанции «Эхо Москвы». Комментируя фильм «Зоя», премьера которого состоялась 28 января, журналист сказал, что девушка на самом деле не совершала подвиг, а, будучи фанатиком, «выполняла преступный приказ».

«Высказывания Невзорова А.Г. о герое Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, о значении ее подвига изложены в названной публикации в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны (ВОВ) и в конечном итоге – на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах», – говорится в заявлении РВИО, содержание которого опубликовано на сайте общества.

Историки также подчеркнули, что попытки Невзорова переоценить действия Космодемьянской являются клеветой на СССР и фальсификацией исторической правды. Заявление в Генпрокуратуру было подано с учетом «значительной аудитории» «Эха Москвы», отметили в РВИО.

Зоя Космодемьянская является первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время ВОВ. Его она получила посмертно. Будучи красноармейцем, она выполняла приказ Иосифа Сталина сжигать все населенные пункты в тылу немецких войск, чтобы выгнать их на холод. В итоге была поймана и взята в плен. Ее пытали и затем казнили через повешение.

Ранее по теме: Генпрокурор предложил законодательно запретить пропаганду нацизма

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных