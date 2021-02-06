В московском метро задержали угрожавшего покончить с собой мужчину
В московском метро задержали мужчину, угрожавшего покончить с собой, сообщил дептранс в Telegram.
Инцидент произошел на станции «Алма-Атинская». На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада психологической помощи, мужчину задержали. Сейчас ему оказывается психологическая помощь.
В ведомстве отметили, что в ходе инцидента угроза безопасности другим пассажирам не возникла, вестибюль станции был открыл вскоре после задержания мужчины.