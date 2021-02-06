Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом современной России
Разработка доказавшей свою эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» стала крупнейшим прорывом России со времен СССР, считает журналист Bloomberg Генри Майер.
В своей статье журналист обращает внимание на то, что регистрация Россией первой вакцины от коронавируса еще до завершения третьей фазы испытаний вызвала скепсис со стороны мирового сообщества.
«Теперь он (президент России Владимир Путин) может пожинать дипломатические дивиденды, поскольку Россия, возможно, совершила свой крупнейший научный прорыв с советских времен», — говорится в статье.
Майер добавил, что результаты экспертной оценки, опубликованные в журнале The Lancet, показали, что российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам, а также превосходит китайские препараты.
Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.
Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эта публикация дала возможность Европе больше узнать о российском препарате. Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что вакцина может получить сертификацию в ЕС.
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.