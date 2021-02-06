Самолет Москва — Амстердам возвращается в «Шереметьево» после сигнала тревоги
Пассажирский лайнер, вылетевший из Москвы в Амстердам, подал сигнал тревоги и возвращается в «Шереметьево», сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
«Рейс Москва — Амстердам, номер 2694. Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета», — сообщил он.
Представитель «Аэрофлота» также отметил, что самолет вырабатывает топливо, после чего около 17:00 совершит посадку. Жизни пассажиров и членов экипажа ничего не угрожает.