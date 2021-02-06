Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Амстердам сел в «Шереметьево»
Пассажирский лайнер, подавший сигнал тревоги во время следования по маршруту Москва — Амстердам, приземлился в «Шереметьево», следует из данных сервиса Flightradar.
Благополучное приземление самолета подтвердил также источник ТАСС в авиационных службах.
Ранее в «Аэрофолоте» сообщили, что решение о возвращение борта Airbus A320 в аэропорт вылета было принято после того, как командир самолета передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Представитель авиаперевозчика Михаил Демин обратил внимание на то, что жизни и здоровью пассажиров угрозы не возникло.