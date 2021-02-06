В результате пожара в многоэтажке в новой Москве погибли три человека
В многоэтажном жилом доме, расположенном в поселке Мосрентген в новой Москве, погибли три человека, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.
Среди погибших двое детей и один взрослый, еще 14 человек пострадали.
Как отмечается на сайте МЧС, по прибытии пожарных горели квартира на втором этаже и балконы с третьего по девятый этажи. Спустя два часа после поступления информации о возгорании пожар был ликвидирован, были спасены пять человек.
По информации ТАСС, для эвакуации двух пострадавших детей и двух взрослых были задействованы экипажи двух санитарных вертолетов Московского авиационного центра.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказать поддержку всем пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших. В данный момент причина трагедии выясняется, добавил он.