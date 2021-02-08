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Зинченко покинул пост президента Российской академии образования

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Президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко покинул занимаемую должность. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Другим документом он назначил вице-президента академии Эдуарда Галажинского временно исполняющим обязанности президента РАО. Документы опубликованы на сайте академии.

«Освободить Зинченко Юрия Петровича от должности президента Российской академии образования по его просьбе», — следует из распоряжения.

Зинченко был назначен президентом РАО распоряжением правительства от 12 декабря 2018 г. Он доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО с 9 декабря 2009 г., академик РАО с 29 апреля 2014 г.

Эдуард Галажинский — ректор Томского государственного университета, доктор психологических наук, профессор, член РАО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных