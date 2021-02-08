Зинченко покинул пост президента Российской академии образования
Президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко покинул занимаемую должность. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Другим документом он назначил вице-президента академии Эдуарда Галажинского временно исполняющим обязанности президента РАО. Документы опубликованы на сайте академии.
«Освободить Зинченко Юрия Петровича от должности президента Российской академии образования по его просьбе», — следует из распоряжения.
Зинченко был назначен президентом РАО распоряжением правительства от 12 декабря 2018 г. Он доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО с 9 декабря 2009 г., академик РАО с 29 апреля 2014 г.
Эдуард Галажинский — ректор Томского государственного университета, доктор психологических наук, профессор, член РАО.