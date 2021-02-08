Суд приговорил бывшего замглавы Спецстроя Мордовца к 13,5 года колонии

Мордовца поместили под домашний арест в мае 2018 г. Изначально его подозревали только в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, Мордовец, занимая должность руководителя штаба строительства космодрома «Восточный», в завершающий период строительства подписывал акты приемки работ, которые на самом деле не производились или были выполнены не в полном объеме. В 2019 г. следствие также предъявило Мордовцу обвинение во взятке в 32 млн руб. за покровительство компании в заключении господрядов.