Суд приговорил бывшего замглавы Спецстроя Мордовца к 13,5 года колонии
Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы Спецстроя России Александра Мордовца к 13,5 года колонии за получение взятки в 32 млн руб. при строительстве космодрома «Восточный», сообщает ТАСС.
Мордовец признан виновным по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ.
«Ему назначено наказание путем частичного сложения наказания в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили агентству в суде. Кроме того, экс-замглавы Спецстроя назначили штраф в более чем 97 млн руб. (трехкратная сумма взятки).
Решением суда Мордовца также лишили воинского звания полковника запаса и запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение шести лет. Второму фигуранту этого дела, экс-гендиректору компании «Строймонолит-14» Олегу Щурову (субподрядчик строительства «Восточного»), суд дал 13 лет колонии строгого режима.
Мордовца поместили под домашний арест в мае 2018 г. Изначально его подозревали только в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, Мордовец, занимая должность руководителя штаба строительства космодрома «Восточный», в завершающий период строительства подписывал акты приемки работ, которые на самом деле не производились или были выполнены не в полном объеме. В 2019 г. следствие также предъявило Мордовцу обвинение во взятке в 32 млн руб. за покровительство компании в заключении господрядов.
Возведение первой очереди «Восточного» (стартовый стол для ракет-носителей «Союз», монтажно-испытательные корпуса и т. д.) обошлось казне в 91,9 млрд руб. Генподрядчиком выступал ликвидированный в конце 2016 г. Спецстрой России, чьи функции были переданы в 2017 г. в Минобороны. Во время постройки космодрома были выявлены факты некачественного выполнения работ, а также задержки выплат строителям «Восточного». В марте 2016 года «Роскосмос» и Газпромбанк подали в суд к Спецстрою иск в 4,1 млрд руб. По фактам злоупотреблений при строительстве космодрома возбуждено еще несколько уголовных дел.