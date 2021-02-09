Путин оценил работу российских судов в период пандемии

«Вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. В некоторых странах так и было: до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А наши система, напротив, действовала без перебоев», – сказал Путин.