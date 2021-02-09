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Путин оценил работу российских судов в период пандемии

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Российская судебная система работала без перебоев в период пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с судьями, передает пресс-служба Кремля.

«Вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. В некоторых странах так и было: до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А наши система, напротив, действовала без перебоев», – сказал Путин.

Президент отметил, что российские суды «проявили верность своей высокой миссии» и работали «с максимальной отдачей», невзирая на связанные с коронавирусом риски. В прошлом году суды рассмотрели больше дел, чем в 2019 г. Граждане и бизнес стали чаще обращаться за судебной защитой, «и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам», подчеркнул он.

Несмотря на рост нагрузки на суды, качество их работы осталось высоким и продолжало совершенствоваться. В ноябре 2020 г. эксперты Европейской комиссии признали российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной для граждан, напомнил президент.

Ранее по теме: Путин поручил рассмотреть идею создания российского суда по правам человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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