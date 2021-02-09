Путин оценил работу российских судов в период пандемии
Российская судебная система работала без перебоев в период пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с судьями, передает пресс-служба Кремля.
«Вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. В некоторых странах так и было: до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А наши система, напротив, действовала без перебоев», – сказал Путин.
Президент отметил, что российские суды «проявили верность своей высокой миссии» и работали «с максимальной отдачей», невзирая на связанные с коронавирусом риски. В прошлом году суды рассмотрели больше дел, чем в 2019 г. Граждане и бизнес стали чаще обращаться за судебной защитой, «и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам», подчеркнул он.
Несмотря на рост нагрузки на суды, качество их работы осталось высоким и продолжало совершенствоваться. В ноябре 2020 г. эксперты Европейской комиссии признали российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной для граждан, напомнил президент.