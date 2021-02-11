Hyundai и Kia пожаловались в СК на признаки мошенничества в суде Тольятти

Представители Kia и Hyundai пояснили изданию, что покупатель автомобиля на последнем году гарантии подаёт иск в Автозаводский районный суд к производителю о выявленных дефектах. Обычно покупатель ссылается на неисправности электронных блоков управления различных систем автомобилей. При этом иски рассматривают одни и те же судьи, а истцов чаще всего представляет один и тот же человек — Альберт Сарбизянов. Также представители указывают на то, что экспертизу проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.