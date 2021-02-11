Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Hyundai и Kia пожаловались в СК на признаки мошенничества в суде Тольятти

Ведомости

Производители автомобилей Hyundai и Kia попросили проверить работу некоторых районных судов в Тольятти, пишет РБК. Такое обращение было направлено 31 декабря в Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте России и квалификационную коллегию судей Самарской области. По мнению автопроизводителей сотрудники судов могут участвовать в мошеннических схемах при рассмотрении исков о защите прав потребителей.

По мнению автопроизводителей сотрудники судов могут участвовать в мошеннических схемах при рассмотрении исков о защите прав потребителей.

Представители Kia и Hyundai пояснили изданию, что покупатель автомобиля на последнем году гарантии подаёт иск в Автозаводский районный суд к производителю о выявленных дефектах. Обычно покупатель ссылается на неисправности электронных блоков управления различных систем автомобилей. При этом иски рассматривают одни и те же судьи, а истцов чаще всего представляет один и тот же человек — Альберт Сарбизянов. Также представители указывают на то, что экспертизу проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.

Издание уточняет, что согласно закону «О защите прав потребителей» при выявлении дефектов до истечения гарантийного срока автопроизводитель должен провести возврат автомобиля.

При этом сами производители, проведя экспертизы, установили, что предъявленные к компенсации дефекты могли быть причинены умышленно самими владельцами. Суд при этом, по словам представителей Hyundai и Kia, не учитывает результаты данных экспертиз. В итоге суд удовлетворяет подавляющее большинство исков и взыскивает с производителя или импортера стоимость нового аналогичного автомобиля, а также неустойки и штрафы, что в общей сложности в несколько раз превышает изначальную стоимость новых аналогичных автомобилей.

«Представитель «Хендэ Мотор СНГ» сообщил, что ущерб от действий судей в Тольятти для компании оценивается в 30 млн руб. по уже завершенным делам и еще в 40 млн руб. по текущим. Представитель «Киа Моторс Россия и СНГ» не уточнил размер ущерба. В обращении обеих компаний говорится, что «действия скоординированной группы лиц привели к причинению вреда импортерам на десятки миллионов рублей», — уточняет издание.

В мае 2019 г. мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в Краснодарском крае. Автопроизводители также пожаловались на случаи мошенничества с участием судов. Авторы коллективных жалоб и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, представляющий интересы автоконцернов, рассказали, что мошенничество осуществляется «под прикрытием» исков о защите прав потребителей. Тогда автопроизводители и адвокаты заявляли, что якобы мошенническая схема действует с 2016 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных