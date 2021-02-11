Hyundai и Kia пожаловались в СК на признаки мошенничества в суде Тольятти
Производители автомобилей Hyundai и Kia попросили проверить работу некоторых районных судов в Тольятти, пишет РБК. Такое обращение было направлено 31 декабря в Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте России и квалификационную коллегию судей Самарской области. По мнению автопроизводителей сотрудники судов могут участвовать в мошеннических схемах при рассмотрении исков о защите прав потребителей.
По мнению автопроизводителей сотрудники судов могут участвовать в мошеннических схемах при рассмотрении исков о защите прав потребителей.
Представители Kia и Hyundai пояснили изданию, что покупатель автомобиля на последнем году гарантии подаёт иск в Автозаводский районный суд к производителю о выявленных дефектах. Обычно покупатель ссылается на неисправности электронных блоков управления различных систем автомобилей. При этом иски рассматривают одни и те же судьи, а истцов чаще всего представляет один и тот же человек — Альберт Сарбизянов. Также представители указывают на то, что экспертизу проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.
Издание уточняет, что согласно закону «О защите прав потребителей» при выявлении дефектов до истечения гарантийного срока автопроизводитель должен провести возврат автомобиля.
При этом сами производители, проведя экспертизы, установили, что предъявленные к компенсации дефекты могли быть причинены умышленно самими владельцами. Суд при этом, по словам представителей Hyundai и Kia, не учитывает результаты данных экспертиз. В итоге суд удовлетворяет подавляющее большинство исков и взыскивает с производителя или импортера стоимость нового аналогичного автомобиля, а также неустойки и штрафы, что в общей сложности в несколько раз превышает изначальную стоимость новых аналогичных автомобилей.
«Представитель «Хендэ Мотор СНГ» сообщил, что ущерб от действий судей в Тольятти для компании оценивается в 30 млн руб. по уже завершенным делам и еще в 40 млн руб. по текущим. Представитель «Киа Моторс Россия и СНГ» не уточнил размер ущерба. В обращении обеих компаний говорится, что «действия скоординированной группы лиц привели к причинению вреда импортерам на десятки миллионов рублей», — уточняет издание.
В мае 2019 г. мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в Краснодарском крае. Автопроизводители также пожаловались на случаи мошенничества с участием судов. Авторы коллективных жалоб и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, представляющий интересы автоконцернов, рассказали, что мошенничество осуществляется «под прикрытием» исков о защите прав потребителей. Тогда автопроизводители и адвокаты заявляли, что якобы мошенническая схема действует с 2016 г.