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Губернатора Нью-Йорка заподозрили в сокрытии данных о смертях от коронавируса

Ведомости

В США потребовали увольнения губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо из-за подозрений в воспрепятствовании разглашению информации о смертях из-за коронавируса в домах престарелых, сообщает Politico. С требованием отставки Куомо выступили представители Республиканской партии.

«Обсуждение судебного преследования и импичмента должны начаться прямо сейчас», — сказал глава Республиканской партии в штате Нью-Йорк Ник Лэнгуорти.

Ранее, согласно информации издания The New York Post, помощник Эндрю Куомо Мелисса ДеРоса рассказала представителям демократов о причинах отказа в передаче информации о летальных случаях из-за коронавируса: администрация Куомо побоялась, что эта информация будет использована против них из-за действий тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Как отмечает издание, около 15 тыс. жителей Нью-Йорка, находившихся в учреждениях длительного ухода, умерли от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в штате от инфекции умерли свыше 45 тыс. человек, этот показатель является вторым среди всех американских штатов. Всего в США выявлены более 27 млн случаев коронавируса, умерли 475 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных