Губернатора Нью-Йорка заподозрили в сокрытии данных о смертях от коронавируса

Как отмечает издание, около 15 тыс. жителей Нью-Йорка, находившихся в учреждениях длительного ухода, умерли от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в штате от инфекции умерли свыше 45 тыс. человек, этот показатель является вторым среди всех американских штатов. Всего в США выявлены более 27 млн случаев коронавируса, умерли 475 тыс. человек.