Губернатора Нью-Йорка заподозрили в сокрытии данных о смертях от коронавируса
В США потребовали увольнения губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо из-за подозрений в воспрепятствовании разглашению информации о смертях из-за коронавируса в домах престарелых, сообщает Politico. С требованием отставки Куомо выступили представители Республиканской партии.
«Обсуждение судебного преследования и импичмента должны начаться прямо сейчас», — сказал глава Республиканской партии в штате Нью-Йорк Ник Лэнгуорти.
Ранее, согласно информации издания The New York Post, помощник Эндрю Куомо Мелисса ДеРоса рассказала представителям демократов о причинах отказа в передаче информации о летальных случаях из-за коронавируса: администрация Куомо побоялась, что эта информация будет использована против них из-за действий тогдашнего президента США Дональда Трампа.
Как отмечает издание, около 15 тыс. жителей Нью-Йорка, находившихся в учреждениях длительного ухода, умерли от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в штате от инфекции умерли свыше 45 тыс. человек, этот показатель является вторым среди всех американских штатов. Всего в США выявлены более 27 млн случаев коронавируса, умерли 475 тыс. человек.