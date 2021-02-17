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В Сочи закрыли горнолыжные трассы после схода лавин

Ведомости

Лыжные трассы четырех горнолыжных курортов закрыты в Сочи после схода лавин, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«В горных районах в превентивных целях закрыты лыжные трассы четырех горнолыжных курортов, за прошедшие сутки зарегистрированы 4 самопроизвольных схода лавин, из них 3 – на трассах ГКК «Альпика-Сервис» и СТК курорт «Красная Поляна», повреждений инфраструктуры нет», – говорится в сообщении.

С 13 февраля на территории Краснодарского края выпало обильное количество снега. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 102 сантиметра. Сильный снег в предгорной и горной зоне Сочи будет идти до середины дня 17 февраля, рассказали в ведомстве.

Ранее по теме: Прокуратура назвала причину схода лавины в Карачаево-Черкесии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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