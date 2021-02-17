В Сочи закрыли горнолыжные трассы после схода лавин
Лыжные трассы четырех горнолыжных курортов закрыты в Сочи после схода лавин, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Краснодарскому краю.
«В горных районах в превентивных целях закрыты лыжные трассы четырех горнолыжных курортов, за прошедшие сутки зарегистрированы 4 самопроизвольных схода лавин, из них 3 – на трассах ГКК «Альпика-Сервис» и СТК курорт «Красная Поляна», повреждений инфраструктуры нет», – говорится в сообщении.
С 13 февраля на территории Краснодарского края выпало обильное количество снега. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 102 сантиметра. Сильный снег в предгорной и горной зоне Сочи будет идти до середины дня 17 февраля, рассказали в ведомстве.