В Сочи закрыли горнолыжные трассы после схода лавин

С 13 февраля на территории Краснодарского края выпало обильное количество снега. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 102 сантиметра. Сильный снег в предгорной и горной зоне Сочи будет идти до середины дня 17 февраля, рассказали в ведомстве.