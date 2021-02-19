«Спутник V» зарегистрировали в 30-й стране мира
Вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла процедуру регистрации в Сан-Марино, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Эта страна стала 30-й в списке зарегистрировавших российский препарат.
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V»», — сообщили в пресс-службе.
Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization), подчеркнули в фонде.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.
9 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V».