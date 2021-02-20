МВД определило критерии для доставления пьяных граждан в вытрезвители
МВД России разработало порядок и критерии для доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом приказа предполагается, что сотрудники полиции будут иметь право доставлять нетрезвых людей не только из общественных мест, но и из жилищ, если «есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу», отмечается в документе. Такое решение будет приниматься только по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище.
В случае, если сильно пьяный гражданин будет доставлен сотрудниками полиции в медицинские организации для осмотра, правоохранителями обеспечивается безопасность медицинских работников.
«Необходимость разработки проекта приказа МВД России обусловлена внесением <...> изменений в федеральный закон от 7 февраля 2011 года "О полиции" в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в специализированные организации в случаях, предусмотренных этим законом», — говорится в документе.
На МВД возложены полномочия доставления лиц, находящихся в состоянии опьянения, в медвытрезвители либо подразделения полиции. «Кроме того, проект содержит нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», — указано в пояснительной записке.