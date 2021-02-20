МВД определило критерии для доставления пьяных граждан в вытрезвители

Проектом приказа предполагается, что сотрудники полиции будут иметь право доставлять нетрезвых людей не только из общественных мест, но и из жилищ, если «есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу», отмечается в документе. Такое решение будет приниматься только по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище.