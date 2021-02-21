МВД предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев
МВД России опубликовало законопроект, предполагающий хранение дактилоскопической информации граждан до их смерти или достижения 100-летнего возраста, сообщается на сайте ведомства.
«Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет», — говорится в сообщении.
В МВД считают данное предложение обоснованным, поскольку существует тенденция к росту числа граждан России старше 80 лет. При достижении же этого возраста возрастает вероятность возникновения заболеваний, которые могут привести к потере памяти. Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительного финансирования, добавили в ведомстве.