У рыболовецкого траулера в Баренцевом море отказал двигатель

«Мурманская область. От дежурного по Морскому спасательному — координационному центру (МСКЦ) поступила информация о том, что в акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК 0355, который вел рыболовный промысел», — говорится в сообщении.