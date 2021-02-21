У рыболовецкого траулера в Баренцевом море отказал двигатель
У малого рыболовецкого траулера Polaris, находившегося близ полуострова Рыбачий, отказал двигатель, сообщило МЧС России.
«Мурманская область. От дежурного по Морскому спасательному — координационному центру (МСКЦ) поступила информация о том, что в акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК 0355, который вел рыболовный промысел», — говорится в сообщении.
На борту судна, которое находится в 81 км от Зубовской губы полуострова Рыбачий находятся десять человек, их состояние удовлетворительное, для буксировки траулера в порт приписки направлено судно.
Как отмечает источник ТАСС, судно принадлежит «Норд вест флот компании».