В России за сутки выявили 12 604 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 12 604 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 177 330. Умерли за день 337 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 83 630.
Вчера, 21 февраля, оперштаб сообщил о 12 742 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1723 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1658 пациентов, скончался 41 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 957 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 12 943 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 726 388 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 111,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,46 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,1 млн случаев, Индии (свыше 11 млн) и Бразилии (более 10,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек заявил, что гипотеза о появлении нового коронавируса из-за утечки из лаборатории крайне маловероятна. По его словам, скорее всего, вирус изначально начал распространяться среди летучих мышей, однако в Ухане нет их популяций. Специалисты изучают другие виды животных, среди которых коронавирус мог эволюционировать и передаться человеку.