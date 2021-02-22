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Гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину арестовали на два месяца

Ведомости

Гендиректора теплоэнергетическая компании ТГК-2 Надежду Пинигину арестовали до 17 апреля по делу о превышении должностных полномочий, передает «Интерфакс» со ссылкой на Ломоносовский районный суд Архангельска.

В суде отметили, что дело главы «Архоблэнерго» Валерия Заикина еще на рассмотрении.

Пинигину задержали 20 февраля. В пресс-службе СК России сообщили, что лиц из руководства ТГК-2 и «Архоблэнерго» подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

Следствие считает, что превышение полномочий Пинигиной в 2018-2020 гг. привело к дестабилизации АО «Архоблэнерго», сумма ущерба которому составила около 350 млн руб., а задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам – свыше 140 млн руб. СК считает, что Пинигина намеревалась монополизировать топливно-энергетический рынок Архангельской области.

Ранее по теме: ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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