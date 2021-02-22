Гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину арестовали на два месяца

Пинигину задержали 20 февраля. В пресс-службе СК России сообщили, что лиц из руководства ТГК-2 и «Архоблэнерго» подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).