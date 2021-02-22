Гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину арестовали на два месяца
Гендиректора теплоэнергетическая компании ТГК-2 Надежду Пинигину арестовали до 17 апреля по делу о превышении должностных полномочий, передает «Интерфакс» со ссылкой на Ломоносовский районный суд Архангельска.
В суде отметили, что дело главы «Архоблэнерго» Валерия Заикина еще на рассмотрении.
Пинигину задержали 20 февраля. В пресс-службе СК России сообщили, что лиц из руководства ТГК-2 и «Архоблэнерго» подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).
Следствие считает, что превышение полномочий Пинигиной в 2018-2020 гг. привело к дестабилизации АО «Архоблэнерго», сумма ущерба которому составила около 350 млн руб., а задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам – свыше 140 млн руб. СК считает, что Пинигина намеревалась монополизировать топливно-энергетический рынок Архангельской области.