В России за сутки выявили 11 823 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 11 823 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 189 153. Умерли за день 417 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 84 047.
Вчера, 22 февраля, оперштаб сообщил о 12 604 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1198 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1364 пациента, скончались 49 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 913 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 12 956 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 739 344 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 111,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,47 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,1 млн случаев, Индии (свыше 11 млн) и Бразилии (более 10,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек заявил, что гипотеза о появлении нового коронавируса из-за утечки из лаборатории крайне маловероятна. По его словам, скорее всего, вирус изначально начал распространяться среди летучих мышей, однако в Ухане нет их популяций. Специалисты изучают другие виды животных, среди которых коронавирус мог эволюционировать и передаться человеку.